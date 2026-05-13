Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye geri dönüş mesajı

Fenerbahçe formasıyla geçirdiği yılların ardından Premier Lig’in yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli camiayı duygulandıran açıklamalarda bulundu.

Kafa Sports'a açıklamalarda bulunan Ferdi, ayrılık süreci ve geri dönüş ihtimali hakkında konuştu.

Sarı-lacivertli kulübü yakından takip eden Kadıoğlu, Fenerbahçe'den ve İstanbul'dan ayrılmanın kendisi için kolay olmadığını belirtti.

Kadıoğlu, ilerleyen yıllarda yeniden çubuklu formayı giyme ihtimali hakkında da konuştu.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK HİÇ KOLAY DEĞİLDİ, ÇOK ZORLANDIM"

26 yaşındaki milli yıldızımız konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“"Fenerbahçe'den ayrılmak benim için çok zordu. Hiç kolay değildi. Fenerbahçe'yle çok fazla görüşme yaptık. Kulübü gerçekten çok seviyorum, şehri seviyorum.”

"KİM BİLİR BELKİ BİR GÜN DÖNERİM"

“Ayrılırken verdiğim röportajı herkes görmüştür bence. Çok duygusaldı. Fenerbahçe hep kalbimde. Kim bilir, belki bir gün geri dönerim. Buna söz veremem ama olursa güzel olur."”