Ferhat Göçer: Artık kızımla görüşeceğim

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Ferhat Göçer, kızı Yağmur Göçer ile aralarında geçen tartışmayla ilgili "Benim iki evladım var. Onlarla aramızda her zaman tartışmalar olabilir ancak küslük olmaz" demişti.

Ferhat Göçer ve kızı Yağmur Göçer cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Baba-kız dün akşam birlikte yemeğe çıktı.

"BABA OLARAK NELER YAPABİLİRİM ONU KONUŞTUK"

Buluşma sonrası Göçer şunları söyledi: "Akşam buluştuk kızımla, gece gibi eve bıraktım. Karşılıklı konuştuk. Baba olarak neler yapabilirim, o neler yapabilir onu değerlendirdik. Bir baba olarak onun vatana millete hayırlı bir şahsiyet olarak devam etmesini istiyorum. Sadece telefon ve mesajla değil yüz yüze de buluşacağız."