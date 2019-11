Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

Gazeteci Ömür Gedik, geçtiğimiz hafta kişisel sosyal medya hesabından yaptığı cinsel içerikli paylaşımıyla gündeme oturmuştu. Gedik, "Et yemek iktidarsızlığa neden olur. Vegan olun!" diyerek, dikkatleri üzerine çekmisti.

"ETSİZ OLMAZ"

Gedik'in sevgilisi Ferhat Göçer'in konuyla ilgili açıklaması ise merak konusu olmuştu. Göçer, katıldığı programda "Et yer misin?" sorusu karşısında kendini tutamayıp kahkaha attı. Ünlü şarkıcı, "Etçi bir insanım. Et olmayan yemeğe yemek demem. Masamda et olmazsa o masa olmaz" diyerek şaşırttı.