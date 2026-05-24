Ferhat Göçer'den Ömür Gedik ile ayrılık açıklaması: Villayı hayvan barınağına çevirmişti

Başıboş sokak hayvanları, büyük bir güvenlik sorunu olarak gündemdeki yerini korurken magazin gündeminden de dikkat çekici çıkışlar geldi.

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, katıldığı bir programda özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Göçer, sevgilisi Ömür Gedik'in hayvanseverliğinin özel hayatlarında neden olduğu sorunlara dikkat çekti.

"EVDE İKİNCİ SINIF VATANDAŞ MUAMELESİ GÖRDÜM"

Ömür Gedik ile ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, evde ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü belirten Göçer, "Sokakta bir keçi bulmuşlar. Tutturdu, keçiyi de eve alacağım diye. Bahçe var orada nasıl olsa." dedi.

"LÜKS VİLLAYI HAYVAN BARINAĞINA ÇEVİRDİ"

Yaşadıkları lüks villanın hayvan barınağına çevrildiğini kaydeden ünlü sanatçı, "Bilmem kaç milyon dolarlık Boğaz’a nazır villayı hayvan barınağına dönüştürmüş vaziyetteyiz." ifadelerini kullandı.

GEDİK: 30 KEDİYİ ALIP KENDİ EVİME GİTTİM

Ömür Gedik, daha önce yaptığı açıklamada ayrılığın sebebi olarak kedilerini işaret etmişti.

Gedik, ayrılık sonrası 30 kedisini alıp kendi evine geçtiğini söyleyerek, “Ferhat ile son ayrılığımızın sebebi kedilerdir. Evde yaşlı ve dışarı çıkmaması gereken kedilerim vardı. Ferhat dışarı çıkmalarını istedi, tartıştık. Ben de ‘gidiyorum’ dedim ve 30 kediyi alıp kendi evime gittim.” dedi.

TÜRKİYE'DE BAŞIBOŞ HAYVAN SORUNU

Öte yanda başıboş hayvanlar, sokaklarda terör estirmeye devam ediyor.

Büyük bir güvenlik sorunu niteliğindeki bu durum, yetkililerce alınan bir dizi uygulama ile önlenmeye çalışılsa da bazı yerel yönetimlerin bu konu karşısındaki kayıtsızlığı, olumsuz vakaların yaşanmasına neden oluyor.

Özellikle son günlerde kaydedilen birtakım olumsuz olayda, can kayıpları yaşandı.