Ferrari net konuştu: Direksiyon hiçbir zaman yapay zekaya bırakılmayacak

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, direksiyon başında bilgisayar çiplerinin değil insanların eğlenmesi gerektiğini belirterek sürücüsüz araç ihtimalini dışladı.

Şirket, sürücülerin kontrolü tamamen bilgisayarlara bırakması durumunda lüks otomobillerini satın almanın bir anlamı kalmayacağını savunuyor.

Maranello merkezli üretici, 2026 yılından 2030 sonuna kadar her yıl en az dört yeni otomobili piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu vizyon doğrultusunda, 2025 yılında sadece 13.640 adet satış yapan egzotik marka beş yılda toplam 20 yeni model tanıtmış olacak.

SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ GELİŞECEK, AMA SEVİYE ÜÇ GELMEYECEK

İtalyan lüks markası şerit terk uyarısı ve adaptif hız sabitleyici gibi temel sürücü destek sistemlerini geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.

Buna karşın şirket, Seviye 3 veya daha yüksek bir otonom sürüş sistemini hiçbir şekilde gündemine almayacağını netleştirdi.