Ferrari, solunum cihazı üretimine başladı

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi, kendi fabrikalarının bir bölümünü tıbbi maske ve solunum cihazı üretmek için kullanmaya başlamıştı. Bu üreticiler arasına katılan İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, solunum cihazları üretimine başladığını açıkladı.

Ferrari’nin geliştirdiği solunum valfleri ve bağlantı parçaları sayesinde, dalış ekipmanları solunum cihazına, deniz şnorkelleri ise sağlık çalışanlarını koruyacak maskelere dönüşüyor.

HASTANELERE TESLİM EDECEK

Ferrari, önümüzdeki günlerde İtalyan Sivil Savunma ile birlikte hareket ederek; Bergamo, Cenova, Modena, Sassuolo ve Bologna'daki hastanelere, sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere yüzlerce ekipman üretmeyi planlıyor.



