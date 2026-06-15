Ferrari tarihinde bir ilk: Elektrikli Luce modeli çarpışma testlerine girecek

Ferrari, markanın ilk tamamen elektrikli otomobili olan Luce modelini bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP'in test duvarlarına çarptırmak üzere geliştiriyor.

Bu kritik adım gerçekleşirse Luce, kurum tarafından resmi olarak çarpışma testine tabi tutulan ilk Ferrari ve tarihin en pahalı otomobili unvanını kazanacak.

EURO NCAP TARİHİNİN EN PAHALI GÜVENLİK TESTİ

Roma'da düzenlenen teknik bilgilendirme toplantısında Ferrari sözcüsü, Euro NCAP standartlarının yeni elektrikli araç için belirlenen performans hedefleri arasında yer aldığını doğruladı.

Her birinin maliyeti 1 milyon doları bulan Luce modelinin yıkıcı çarpışma testlerinden geçebilmesi için en az dört adet aracın Euro NCAP'e sağlanması gerekiyor.

Toplam güvenlik testlerinin işletme maliyeti olan 750 bin dolardan daha yüksek bir bütçe gerektiren bu süreç, lüks markalar için büyük bir finansal yatırım anlamına geliyor.

Süper otomobil üreticileri düşük satış hacimleri, yüksek maliyetler ve olası kötü sonuçların getireceği itibar riski nedeniyle bağımsız test programlarından genellikle uzak duruyor.

Yüksek fiyatına ve üstün performans özelliklerine rağmen Luce, diğer geleneksel Ferrari modellerinden farklı olarak bir süper otomobil şeklinde konumlandırılmıyor.

Dört kapılı, beş koltuklu ve arka koltuğunda iki adet ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktası barındıran bu özel model, doğrudan aile kullanımı düşünülerek tasarlandı.

Avustralya'nın güvenlik kuruluşu ANCAP'in CEO'su Carla Hoorweg, Euro NCAP programından gelecek verilerin kendi pazarlarındaki alıcılar için de doğrudan geçerli olabileceğini belirtti.

Ferrari'nin geçmişte araçlarını yalnızca kendi simülasyonlarında ve gizli prototip testlerinde değerlendirdiği bilinirken, Luce EV'nin testlerden beş yıldız alıp almayacağı merakla bekleniyor.