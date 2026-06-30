Ferrari tarihinin en çok tartışılan arabası: Elektrikli Luce Çin'de satışa çıktı

Ferrari'nin mayıs ayında Roma'da tanıttığı elektrikli sedan modeli Luce, Çin'de 586 bin 600 dolar perakende fiyatıyla resmi olarak piyasaya sürüldü.

Çin pazarı için ayrılan 88 adetlik kontenjanın tamamı anında satılırken, Pekin'deki bayilerin temmuz başındaki lansman öncesi sipariş almaya devam ettiği belirtildi.

ÇİN PAZARINA ÖZEL FİYAT İNDİRİMİ

Aracın Çin fiyatlandırması, Avrupa'daki 550 bin euroluk satış bedeline kıyasla sürpriz bir şekilde yaklaşık yüzde 7 oranında bir indirim içeriyor.

Ferrari pazarlama müdürü, bu elektrikli modelin sadık müşterileri belirlemek için yapılan bir "marka sadakat testi" olduğu söylentilerini ise resmen yalanladı.

BYD Yangwang U9 ve GAC Hyptec SSR gibi yerli rakipler daha düşük fiyatlara daha yüksek teknik özellikler sunsa da Luce, beş koltuklu bir grand tourer olarak ayrışıyor.

Çin medyasında büyük bir servet olarak tanımlanan model, ülkenin ultra zengin kesimi için güçlü bir prestij sembolü haline geldi.