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Ferrari, üretime verdiği arayı yeniden uzattı

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, üretime mayıs ayında başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi |
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Ferrari, üretime verdiği arayı yeniden uzattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi, üretimi durdurma kararı almıştı.

Bu şirketlerden biri olan İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, daha önce 14 Nisan'da yeniden üretime başlayacağını duyurmuştu. Ancak yapılan açıklamaya göre bu tarih yeniden ertelendi.

MAYIS'TA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Ferrarı, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği üretim faaliyetlerine, 3 Mayıs'ta yeniden başlayacağını açıkladı.

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Ferrari'nin Maranello ve Modena tesislerindeki üretim 14 Mart'ta durmuştu. Daha önce yapılan açıklamalarda ise, 14 Nisan'da Ferrari'nin yeniden üretime başlayacağı açıklanmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından evlerine gönderilen çalışanların ücretlerinin eksiksiz ödeneceği belirtildi.

Ferrari, üretime verdiği arayı yeniden uzattı

Ferrari, üretime verdiği arayı yeniden uzattı

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