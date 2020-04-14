Ferrari, üretime verdiği arayı yeniden uzattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi, üretimi durdurma kararı almıştı.

Bu şirketlerden biri olan İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, daha önce 14 Nisan'da yeniden üretime başlayacağını duyurmuştu. Ancak yapılan açıklamaya göre bu tarih yeniden ertelendi.

MAYIS'TA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Ferrarı, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği üretim faaliyetlerine, 3 Mayıs'ta yeniden başlayacağını açıkladı.