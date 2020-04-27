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Ferrari yıl sonuna doğru iki yeni model tanıtacak

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, 2020 yılının sonuna doğru 2 yeni model tanıtacağını açıkladı.

Haber Merkezi |
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Ferrari yıl sonuna doğru iki yeni model tanıtacak

Ferrari yıl sonuna doğru iki yeni model tanıtacak

Piyasaya sürdüğü lüks ve pahalı spor otomobilleriyle bilinen İtalyan üretici Ferrari, 2020 yılının sonlarına doğru iki yeni otomobille sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Markanın Pazarlama ve Ticari İşler sorumlusu Enrico Galliera, İngiliz otomobil dergisi Autocar’a yaptığı açıklamada, “Biz her zaman daha fazlasını yapmayı planlıyoruz. Yılın sonunda 2 yeni modelimizi tanıtacağız.” iifadelerini kullandı.

ferrari

KORONA NEDENİYLE YENİ MODELLER GECİKTİ

Galliera, markanın Maranello fabrikasında koronavirüs salgınından dolayı üretimin durması yüzünden sürecin bu tarihe kadar uzadığını açıkladı.

Ferrari son bir yılda F8 Tributo, F8 Spider, SF90 Stradale, 812 GTS ve Roma modelleriyle birlikte 5 yeni otomobil tanıttı. Bu modeller, Ferrari’nin gelecek 5 yıl içinde tanıtacağı 15 otomobil arasında bulunuyor.

ferrari

FERRARI'NIN SUV OTOMOBİL ÜRETECEĞİ İDDİALARI

Ferrari'nin bir SUV modeli ile karşımıza çıkıp çıkmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Ancak SUV modeli isteyenler, biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Galliera, bu konuyla alakalı ise, “Potansiyel olarak her segmentle ilgileniyoruz. Ancak Ferrari spor otomobil pazarında bir marka. Yeni segmentlere baktığımızda Ferrari’nin sahip olduğu ruhu ve pozisyonu göz önünde bulundurmak zorundayız. Spor ve GT otomobiller bizim doğal segmentlerimiz ancak mirasımızla tutarlı olduğu sürece başka segmentleri de düşünebiliriz.açıklamasını yaptı.

 

Ferrari yıl sonuna doğru iki yeni model tanıtacak

Ferrari yıl sonuna doğru iki yeni model tanıtacak

Ferrari yıl sonuna doğru iki yeni model tanıtacak

Ferrari yıl sonuna doğru iki yeni model tanıtacakFerrari yıl sonuna doğru iki yeni model tanıtacak

Ferrari yıl sonuna doğru iki yeni model tanıtacak

Ferrari yıl sonuna doğru iki yeni model tanıtacak

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