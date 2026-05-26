Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Ferrari, elektrifikasyon dünyasına adım atarak tarihindeki ilk elektrikli otomobili Luce adıyla duyurdu.

İtalyanca ışık anlamına gelen bu özel model, 4 kapılı ve 5 koltuklu yapısıyla dikkat çekiyor.

APPLE TASARIMCILARININ İMZASI VAR

Aracın tasarımı Jony Ive ve Marc Newson tarafından kurulan LoveFrom tasarım stüdyosu tarafından tamamen özgür bir yaklaşımla şekillendirildi.

Alışılmış Ferrari çizgilerinin dışına çıkan modelde gizli kapı kolları ve geriye doğru açılan arka kapılar yer alıyor.

Ön bölümde büyük bir aerodinamik kanat bulunurken, arka kısımda tüm panel tek parça olarak yukarıya doğru açılıyor.

Şirket, tasarımın arka tarafında 360 Modena ve 458 Italia modellerinden ilham alındığını belirtiyor.

İÇ MEKAN DETAYLARI

Geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen direksiyon, hareketli gösterge paneli ile entegre bir şekilde çalışıyor.

Dokunmatik ekranların yanı sıra fiziksel butonların da korunduğu kabinde tavan üzerindeki bir çekme kolu Launch Mode'u aktif ediyor.

Araçta opsiyonel olarak sunulan masajlı koltuklar ve 3.000 watt gücünde 21 hoparlörlü ses sistemi konforu artırıyor.

Bilgiler sürücünün görüş alanında kalacak şekilde dijital ve analog kontrollerle harmanlanıyor.

Ferrari Luce, 2.260 kilogram ağırlığı ile markanın tarihindeki en ağır modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

F80 süper otomobilinden türetilen dört elektrik motoru, özel alt şasi sayesinde aracı 400 kilogram daha hafif hissettiriyor.

Toplamda 1.035 hp güç ve 990 Nm tork üreten elektrikli model, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.5 saniyede tamamlıyor.

Maksimum 310 km/s hıza ulaşabilen araç, 122 kWsa bataryasıyla 530 kilometre menzil sunuyor.

Araçta yapay motor sesi yerine arka aksa yerleştirilen sensörlerle toplanan gerçek mekanik titreşimler, özel bir sistemle kabine aktarılıyor.

Şasi elemanı olarak görev yapan batarya ise gövde rijitliğini yüzde 25 oranında artırıyor.

800V mimarisine sahip olan Luce, 350 kW hızlı şarj kapasitesi ile 20 dakikada 70 kWsa şarj olabiliyor.

FERRARI LUCE FİYATI

İlk tamamen elektrikli Ferrari modeli, Avrupa pazarında yaklaşık 550 bin euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.