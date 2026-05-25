Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı: 1 kişi daha gözaltında

Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Ayağından yaralanan Karaca, hastaneye kaldırılırken silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Böylece ifade işlemleri devam eden 3 zanlı ile gözaltına alınanların sayısı 4 oldu.

Öte yandan ekiplerin bir tabanca da ele geçirdiği öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket ettiği ve kaçmasına yardım eden 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.