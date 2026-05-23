Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırı...

Edinilen bilgilere göre; saldırganın, yüzünde maske ile Karaca’nın evinin bulunduğu bölgeye geldiği ve burada silahla ateş açtığı öğrenildi.

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı, kaçış sırasında ise inşaat halindeki bir bölgede görüldüğü öne sürüldü.

KARACA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alim Karaca’nın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama beklenirken polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

"BAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, hastaneye gelerek Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Akkaya, hastane çıkışında, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Gerekli tedavisi doktorlarımız tarafından yapılıyor. Fail ve failleri yakalamak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.