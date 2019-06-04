Fethiye’de dalgıçlar deniz dibinde bayramlaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında daldıkları 6 metre derinlikte bayram kutladı.

Sıraya geçen dalgıçlara kolonya dökülüp, suyun altında şeker ikram edilirken, bazı dalgıçların şekeri yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bir dalgıç da "Şeker tadında bir bayram geçirmenizi dileriz. İyi bayramlar" yazılı döviz açtı.

SU ALTINDA BAYRAMLAŞTILAR, KOLONYAĞI İKRAM ETTİLER

Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada günlük hayatta yapılan aktiviteleri su altında hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Ramazan Bayramı dolayısıyla takım arkadaşlarıyla su altında etkinlik planladıklarını anlatan Diktaş, “Su altında bayramlaştık. Kolonya ve şeker ikramımız oldu. Fethiye dalış turizminde önemli bir yere sahip. Herkesi su altının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.



