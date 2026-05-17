Fethiye’de meyhane açılışında dua eden imam: Bu kadar hakareti hak etmedim

Muğla'da gündem olan görüntüler...

Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen törende, 'cehaletin bu kadarına pes' dedirten bir olay yaşandı.

MEYHANE AÇILIŞINDA DUA

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende meyhanenin açılışı dualarla yapıldı.

Herkese şaşkına çeviren dualı meyhane açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Uysal, meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi.

Öte yandan dua etmesi için davet edilen kişinin de emekli din görevlisi olduğu öğrenildi.

İMAM KONUŞTU

Görüntülerin gündem olmasının ardından duayı okuyan imam Ferhat Taşkın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"VATANDAŞIN HER İHTİYACINA KOŞTUM"

Meslek hayatı boyunca toplumun her kesimine hizmet etmeye çalıştığını vurgulayan emekli imam Ferhat Taşkın, 40 yıl imamlık yaptığını hatırlatarak görev süresi boyunca vatandaşların her türlü ihtiyacı için din ayrımı gözetmeksizin çalıştığını ifade etti.

Emekli imam Taşkın, sosyal medyada kendisi ve ailesi hakkında başlatılan karalama kampanyasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

"MAĞDUR OLAN BENİM, AĞIR SÖZLERİ HAK ETMEDİM"

Taşkın, "Böyle bir şey olacağını bilseydim evimden çıkmazdım. Bu sokaktan geçmezdim. Kendime ve aileme yönelik çok ağır sözler söylendi. Bu kadar hakareti hak etmedim. Burada asıl mağdur olan benim."

"ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"

Kendisine yönelik hakaret edenleri Allah'a havale ettiğini belirten Taşkın, "Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.