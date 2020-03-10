taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.148
Euro
7.015
Altın
1667.84
Borsa
103524.02
Gram Altın
330.158
Bitcoin
48614.3

FETÖ firarisi, 3 yıl sonra hücre evinde yakalandı

Muğla'daki FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan şüpheli, örgütün İzmir'deki hücre evinde yakalandı.

İHA | 10.03.2020 - 05:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 3 yıldır yakalama kararı bulunan Osman F. O’nun örgütün İzmir’de bulunan hücre evinde saklandığı bilgisini alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

KURBAN PARALARINI TAHSİL ETMİŞ

Gözaltına alınan şahsın FETÖ için kurban paralarının tahsilatını yaptığı, örgüte ait mağazaların Aydın ve daha sonra Muğla şubelerinin sorumlusu olduğu öğrenildi. Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen zanlı, işlemlerinin ardından Muğla TEM Şubesi ekiplerince Muğla’ya götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Kocaeli'de PKK operasyonu
Kırsal alanda terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen terörist, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Polisten kaçan sürücünün otomobili, kaza yaparak yandı
Samsun'da polis uygulamasından kaçarken kaza yapan sürücünün yanan aracından uyuşturucu ve silah çıktı.
Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu
Bursa'da 1 haftadır kayıp olan İbrahim Karakoç'un, ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulundu. Polisin bıçaklandığı belirlediği Karakoç'un ölümü ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da bir öğretmen kitabı nedeniyle işinden oldu
Arnavutköy'de ilkokul birinci sınıfların öğretmeni, okumaya geçen öğrencilerine kendi yazdığı kitabı hediye etti. Kitapta cinsel içerikli bölümleri gören veliler, çıldırdı. Öğretmen açığa alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
121
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
82
Berat Albayrak: Vergi affı yok
Berat Albayrak: Vergi affı yok
168
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
20
Dört tapu belgesi daha e-devlet'te
Dört tapu belgesi daha e-devlet'te
2
Trabzon'da 2 ayrı noktada orman yangını
Trabzon'da 2 ayrı noktada orman yangını
11
İsveçli papaz İslam'ı seçti
İsveçli papaz İslam'ı seçti
11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir