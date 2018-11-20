taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3241
Euro
6.1012
Altın
1225.27
Borsa
94139.13
Gram Altın
209.713

FETÖ soruşturması: 92 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 09:34..
  1. Haberler
  2. Gündem

FETÖ soruşturması: 92 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, örgütün mahrem yapılanmasıyla sabit telefonlar üzerinden irtibat halinde olduğu tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığından 24 üsteğmen ile 32 teğmen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 üsteğmen ile 35 astsubay hakkında soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8'i muvazzaf 92 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

68
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

34
Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

46
Stokçular soğan depolarının kapılarını kilitledi

Stokçular soğan depolarının kapılarını kilitledi

307
Benzine indirimler sürüyor

Benzine indirimler sürüyor

180
12 ülkeye büyükelçi atamaları

12 ülkeye büyükelçi atamaları

36
Babel'den Beşiktaş'a kötü haber

Babel'den Beşiktaş'a kötü haber

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir