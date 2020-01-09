FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı

Habertürk TV'de spor spikeri olarak görev yapan Fatma Karaağaç işten çıkarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu..

Karaağaç, işten çıkarılmasıyla ilgili "FETÖ'ye üye olmakla suçlandım" dedi. Suçlamalar ise Bylock kullandığı için yapıldı.

"BENİ TAZMİNATSIZ KOVDULAR"

Bylock’un nasıl hayatıma girdiğini en başından detaylandırarak anlatan Karaağaç, işten çıkarılma sürecini şöyle anlattı:

"HaberTürk’ün İnsan Kaynakları Müdürü tarafından bana yollanan bir paragraflık tek bir belge var ve onu size okumak isterim: “14.09.2016 tarihinden bu yana şirketimizde sigortaya tabi olarak çalışmaktasınız.

‘FETÖ’ Terör Örgütü üyelerinin şifreli haberleşme programı olan Bylock uygulamasını kullandığınız yetkili makamlarca tespit edilmiş olup, iş akdinizin bu sebeple 4857 sayılı iş kanunu 25/2 e maddesi uyarınca derhal ve tazminatsız olarak feshedilmiştir.”





KENDİMİ İHBAR ETTİM HAKKIMDA DAVA BİLE AÇMADILAR

"Elimdeki tek belge bu. Bu yetkili makamların kim olduğunu bilmiyorum. İkinci bir evrak alma şansım olmadı. Bu arada tazminatı hak edebilmem için 6 ayı doldurmam gerekiyordu ve 6 gün kala beni işten çıkardılar.

İşe iade istemli davayı açsam da kazanamayacağım. “Avukatımla görüşeceksiniz, hiçbir şeye imza atmıyorum” dedim. Şaşkınız, hiçbir şey yok elimizde. Adli bir süreç yaşamadım, göz altına alınmadım, kendimi ihbar ettim, kovuşturmaya yer yok denilerek kapatıldı."