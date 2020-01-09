taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8606
Euro
6.5102
Altın
1547.91
Borsa
117990.45
Gram Altın
292.164
Bitcoin
46567.24

FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı

Bylock iddiasıyla işten çıkarılan spor spikeri Fatma Karaağaç "Beni tazminatsız kovdular, hakkımda dava bile açmadılar" dedi.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 18:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı

Habertürk TV'de spor spikeri olarak görev yapan Fatma Karaağaç işten çıkarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu..

FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı

Karaağaç, işten çıkarılmasıyla ilgili "FETÖ'ye üye olmakla suçlandım" dedi. Suçlamalar ise Bylock kullandığı için yapıldı.

FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı

"BENİ TAZMİNATSIZ KOVDULAR"

Bylock’un nasıl hayatıma girdiğini en başından detaylandırarak anlatan Karaağaç, işten çıkarılma sürecini şöyle anlattı:

"HaberTürk’ün İnsan Kaynakları Müdürü tarafından bana yollanan bir paragraflık tek bir belge var ve onu size okumak isterim: “14.09.2016 tarihinden bu yana şirketimizde sigortaya tabi olarak çalışmaktasınız.

FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı

‘FETÖ’ Terör Örgütü üyelerinin şifreli haberleşme programı olan Bylock uygulamasını kullandığınız yetkili makamlarca tespit edilmiş olup, iş akdinizin bu sebeple 4857 sayılı iş kanunu 25/2 e maddesi uyarınca derhal ve tazminatsız olarak feshedilmiştir.”

FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı

KENDİMİ İHBAR ETTİM HAKKIMDA DAVA BİLE AÇMADILAR

"Elimdeki tek belge bu. Bu yetkili makamların kim olduğunu bilmiyorum. İkinci bir evrak alma şansım olmadı. Bu arada tazminatı hak edebilmem için 6 ayı doldurmam gerekiyordu ve 6 gün kala beni işten çıkardılar.

FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı

İşe iade istemli davayı açsam da kazanamayacağım. “Avukatımla görüşeceksiniz, hiçbir şeye imza atmıyorum” dedim. Şaşkınız, hiçbir şey yok elimizde. Adli bir süreç yaşamadım, göz altına alınmadım, kendimi ihbar ettim, kovuşturmaya yer yok denilerek kapatıldı."

FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı

İlginizi Çekebilir
Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerinde defnedildi
Suriye'nin Resulayn kentinde, kontrol noktasında teröristler tarafından bombalı aracın patlaması sonucu şehit olan 4 asker memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Büyükçekmece Davası’nda tutuklu sanık kalmadı
31 Mart'taki İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına gösterilen sebeplerden birisi olan Büyükçekmece'deki usulsüzlük iddialarıyla ilgili davanın tek tutuklu sanığı da tahliye edildi.
DEAŞ'lıların yılbaşı gecesi eylemi önlendi
Ankara'da, yılbaşından önce bir operasyonda yakalanıp tutuklanan DEAŞ'lı teröristlerin, eylem talimatı aldıkları ortaya çıktı.
Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden koştu
Yozgat'ta, otomobilinin hareket ettiğini gören sürücünün, aracın peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

416
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

666
İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

522
İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

66
İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

102
Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı

Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı

113
NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir