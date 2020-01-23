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FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı

Türkiye'den ayrıldıktan sonra ABD'de yaşamaya başlayan ve ortalarda görünmeyen FETÖ firarisi Arif Erdem, bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 23:54..
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FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı

Firari FETÖ’cü Arif Erdem, Türkiye'den kaçtıktan sonra ABD'ye yerleşmişti ve uzun zamandır ortalarda görünmüyordu.

Arif Erdem, ABD'nin Virginia eyaletinin Manassas şehrindeki bir Türk kahvaltı restoranından çıkarken görüldü.

Son model Range Rover marka arabasıyla restorana gelen Erdem, görüntü vermemek için restoran içerisinde yüzü duvara dönük şekilde oturması dikkat çekti.

FETÖ firarisi Erdem’in arabasında Virginia plakası olması Virginia eyaletinde yaşadığını gözler önüne serdi.

FETÖ’cü Erdem kafeden sonra Tysons’dan bulunan lüks alışveriş merkezine geçti.

FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN YOUTUBE KANALINA ÇIKACAKTI

Daha önce FETÖ firarisi futbolcu Arif Erdem, Hakan Şükür’ün Youtube kanalına çıkacaktı. Twitter hesabından paylaşım yapan Şükür, “Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var” diye yazmıştı.

VAZGEÇTİ

Fakat yayın başladıktan sonra Hakan Şükür, Arif Erdem’in yayına çıkmaktan vazgeçtiğini söylemişti.

FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı

FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı

FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı

FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı

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