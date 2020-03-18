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FETÖ'cü teğmenin uyuşturucu ağı çökertildi

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2018 yılında FETÖ’den ihraç edilen eski teğmenin kokain satıcılığı yaptığını tespit etti. Şüpheli, saklandığı evde uyuşturucularla yakalandı.

İHA | 18.03.2020 - 09:19..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyon öncesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde lüks muhitlerde eroin ve kokain satıldığı bilgisine ulaşıldı. Narkotik ve istihbarat polisleri, bir süre söz konusu mahalleyi ve satıcıları takibe aldı.

Polis, uyuşturucu üretimi ve satıcılığı yapan 5 kişiyi belirledi.

FETÖ'DEN DOLAYI İHRAÇ EDİLDİ

Operasyon için savcılığın talimatıyla, düğmeye basıldı. Belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyonda O.Y., A.H., Ş. P., A.A.C ve E.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Yakalananlardan E.Ç. isimli şahsın Kara Harp Okulu’ndan 2015 yılında mezun olduğu, üsteğmen olarak Hakkari’de görevli iken 2018 yılında çıkan 701 Sayılı KHK ile kamudan ihraç olduğu tespit edildi.

FETÖ'cü teğmenin uyuşturucu ağı çökertildi

OPERASYON ADRESLERİNDEN ÇIKANLAR

Operasyon adresinde yapılan aramalarda ise 2 adet alüminyum folyoya sarılı 18 gram uyuşturucu kokain, 7 paket halinde 3 kilo 255 gram toz kokain (line), 2 adet gri renkli uyuşturucu maddelerin tartımında kullanıldığı değerlendirilen çalışır vaziyette hassas terazi, 16 gramlık uyuşturucu maddelerin paketlemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler, 1 adet siyah renkli tabanca, 15 adet 9 mm mermi, 2 litre amonyak maddesi, 1 adet küçük tüp uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 9 bin 335 lira para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyete götürülen şüpheliler O.Y., A.H., Ş.P., A.A.C. ve E.Ç. hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılarak, adli makamlara gönderildi.

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