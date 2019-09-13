taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.672
Euro
6.285
Altın
1496.26
Borsa
103138.46
Gram Altın
272.844
Bitcoin
58590.68

FETÖ'den yargılanan Gültekin Avcı serbest bırakıldı

Eski savcı Gültekin Avcı, mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

AA | 13.09.2019 - 17:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
FETÖ'den yargılanan Gültekin Avcı serbest bırakıldı

Kapatılan Bugün gazetesi yazarı ve Bugün TV'de program yapımcısı olan, aynı zamanda Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da avukatlığını yapan eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'in Karabağlar ilçesinde tutuklanmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erkan Ünal, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Mehmet Işık, Muhammed Kaya, Oğuzhan Ceylan, Osman Özgür Açıkgöz, Ömer Köse,  Selman Yuyucu, Yurt Atayün, Muhammed Ercan, Oktay Bulduk'un tutuklama sebebi ve şartlarında, lehine bu aşamada değişiklik meydana gelmemesini, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yeterli olmayışını dikkate alarak, bu hallerinin devamına karar verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gültekin Avcı ve Ensar Doğan'ın tutuklukta geçirdiği süreyi, sanık Ramazan Candan'ın ise mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol şartları kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu sanıklara karakolda haftada bir imza atma yükümlülüğü getirdi.

FETÖ'den yargılanan Gültekin Avcı serbest bırakıldı

Heyet, sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Bu arada duruşmanın belli aralıklarla ay sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

2016'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan bu dava kapsamında tutuklu yargılanan Gültekin Avcı, 9 Haziran 2016 yılında tahliye edilmişti.

Gültekin Avcı tutuklandı haberi

FETÖ'den yargılanan Gültekin Avcı serbest bırakıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

566
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

317
Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

622
Baklavacı kardeşlerin dükkanları kapanıyor

Baklavacı kardeşlerin dükkanları kapanıyor

252
HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

782
Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

161
Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu

Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir