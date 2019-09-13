FETÖ'den yargılanan Gültekin Avcı serbest bırakıldı

Kapatılan Bugün gazetesi yazarı ve Bugün TV'de program yapımcısı olan, aynı zamanda Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da avukatlığını yapan eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'in Karabağlar ilçesinde tutuklanmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erkan Ünal, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Mehmet Işık, Muhammed Kaya, Oğuzhan Ceylan, Osman Özgür Açıkgöz, Ömer Köse, Selman Yuyucu, Yurt Atayün, Muhammed Ercan, Oktay Bulduk'un tutuklama sebebi ve şartlarında, lehine bu aşamada değişiklik meydana gelmemesini, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yeterli olmayışını dikkate alarak, bu hallerinin devamına karar verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gültekin Avcı ve Ensar Doğan'ın tutuklukta geçirdiği süreyi, sanık Ramazan Candan'ın ise mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol şartları kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu sanıklara karakolda haftada bir imza atma yükümlülüğü getirdi.

Heyet, sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Bu arada duruşmanın belli aralıklarla ay sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

2016'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan bu dava kapsamında tutuklu yargılanan Gültekin Avcı, 9 Haziran 2016 yılında tahliye edilmişti.