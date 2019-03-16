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FETO’nun Haçlı hayranlığı

Yeni Zelanda’da 2 camiye yapılan saldırı sonucu 49 Müslüman hayatını kaybetti. Artarak devam eden İslam düşmanlığı Haçlı seferlerini akıllara getirdi.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 20:50..
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FETO’nun Haçlı hayranlığı

Dün Türkiye uykudan uyandığında Yeni Zelanda’dan acı haberle karşılaştı.

Brenton Harrison Tarrant isimli terörist ülkede cuma namazı vaktinde iki camiye saldırdı ve 49 Müslümanı canice katletti.

İSLAM DÜŞMANLIĞI ARTIYOR

Bu saldırı tüm dünyada artarak devam eden İslam düşmanlığının son örneği olarak değerlendirildi. Dünyanın birçok noktasında Müslümanlar kitleler halinde katledilirken, Yeni Zelanda da maalesef zincirin son halkası oldu.

MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ HAÇLI DESTEKÇİSİ FETO

Tüm bu yaşananlar için “Haçlı seferi” benzetmeleri de yapılırken, 15 Temmuz’da binlerce vatan evladının katili FETO’nun da yaptığı Haçlı güzellemeleri unutulamaz.

Yeni Zelanda’da Müslümanların mabedinde yapılan acı katliam ortadayken, FETO’nun daha önce “Haçlı sizin karınıza, kızınıza, mabedinize ilişmez” dediği videoyu unutmak ve Türkiye’deki bu Haçlı uşağını unutmak olmaz.

FETÖ elebaşı Gülen'den 'haçlılar' güzellemesi VİDEO

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