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FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün İsveç'te yaşayan firari mahrem sorumlularından Bahattin Bican'ın, koronavirüs ten öldü.

İHA |
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FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü

İsveç'te sığınmacı kampında koronavirüs kapan 63 yaşındaki Bican'ın 2 haftalık yoğun tedavi süreci sonucu öldüğü duyuruldu.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Gölcük Donanma Komutanlığında FETÖ'nün sözde imamı olarak görev yapan emekli asker Bahattin Bican, İsveç'e kaçmıştı.

İsveç'ten Almanya'ya geçiş yapmak isteyen Bican, "cemaat üyesi" olduğunu belirterek, Almanya'ya iltica etti.

KAMPTA VİRÜS KAPTI

Almanya, Dublin Anlaşması gereği Bican'ı 3 Mart'ta İsveç'e iade etti. İsveç'e dönen Bican, mülteci kampına gönderildi. Kaldığı kampta koronavirüs semptomları göstermeye başlayan Bahattin Bican'ın yüksek ateş, terleme ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

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