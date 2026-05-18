FETÖ'nün 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada 24 gözaltı kararı

Terör örgütleriyle mücadele son sürat sürüyor...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma yürüttü.

FETÖ'YE YÖNELİK YENİ OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, 24 şüpheli tespit edildi.

BYLOCK KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu belirlendi.

24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.