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FETÖ'nün kilit ismi Rahmi Bıyık koronadan öldü

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik aranan kilit isimlerinden Bıyık'ın Londra'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA |
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FETÖ'nün kilit ismi Rahmi Bıyık koronadan öldü

FETÖ’nün kilit ismi olarak bilinen Rahmi Bıyık, yaşadığı İngiltere'nin Londra kentinde koronavirüse yakalandı.

Tedavi altına alınan Bıyık’ın, hayatını kaybettiği öğrenildi.

FETÖ'ye ait olduğu bilinen HÜRSİAD (Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bıyık, aynı zamanda Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki mali işlerden sorumlu imamı olarak biliniyordu.

ADI SON KEZ YAVAŞ İLE ANILDI

Bunun yanı sıra bir sürede Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bıyık’ın adı, son olarak Mansur Yavaş’ın CHP’den aday gösterildiğinde geçmişti.

ARANIYORDU

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün'ün ise Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasını sağlayan isimler arasında gösterdiği Rahmi Bıyık, açılan soruşturmalar kapsamında FETÖ üyeliğinden dolayı aranıyordu.

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