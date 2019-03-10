FETÖ'nün kitabı ABD'de çöplerde

FETÖ'nün yayılımcı politikası, giderek daha da başarısız bir hal alıyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de FETÖ projesi çöküyor. Milyonlarca dolar verilerek yazdırılan FETO güzellemesi içeren kitaplar, çöplere atılıyor, karşılık bulamıyor.

FETO KİTABI ÇÖPTE

Yılbaşında çıkartılan ve "8 yıllık çalışmanın emeği" diye sunulan teröristbaşını öve öve bitiremeyen kitap, ABD'de dağıtılıyor. Ancak dağıtılan kitaplar öylesine karşılık bulamıyor ki, kütüphane rafları yerine layıkı olan çöplerdeki yerini alıyor.