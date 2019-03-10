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FETÖ'nün kitabı ABD'de çöplerde

FETÖ'nün propaganda çalışmaları, Türkiye'de çöktüğü gibi ABD'de de karşılık bulamıyor. Milyonlarca dolar harcanarak yazdırılan FETO kitabı, çöplere atılıyor.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 20:54..
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FETÖ'nün yayılımcı politikası, giderek daha da başarısız bir hal alıyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de FETÖ projesi çöküyor. Milyonlarca dolar verilerek yazdırılan FETO güzellemesi içeren kitaplar, çöplere atılıyor, karşılık bulamıyor.

FETÖ'nün kitabı ABD'de çöplerde

FETO KİTABI ÇÖPTE

Yılbaşında çıkartılan ve "8 yıllık çalışmanın emeği" diye sunulan teröristbaşını öve öve bitiremeyen kitap, ABD'de dağıtılıyor. Ancak dağıtılan kitaplar öylesine karşılık bulamıyor ki, kütüphane rafları yerine layıkı olan çöplerdeki yerini alıyor.

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