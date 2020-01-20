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FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir'de saklandıkları evde yakalandı. İkisi de gözaltına alındı.

AA | 20.01.2020 - 13:41..
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FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri olan ve örgüt yapılanmasında "il-bölge-ülke imamları"nın üstünde konumlandırılan, örgütte "kadim abi, irşatçı" gibi sıfatlarla nitelendirilen Yusuf Bekmezci, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve istihbarat birimlerinin iki hücre evine düzenlediği operasyonda yakalandı.

Bekmezci ile yakalama emriyle aranan, örgütte bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamlığı" yapan Akif Sarı da gözaltına alındı.

BİNLERCE LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 liralık banknot ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN KAYINPEDERİ ÇIKTI

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birebir görüşebilen en yakın isimlerden Bekmezci'nin, örgüt içi anlaşmazlıklarda sözü ve talimatlarına itimat edilen üst düzey isimler arasında yer aldığı ve mayıs ayında örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan eski Sinop Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in kayınpederi olduğu öğrenildi.+

FETÖ'cüden sapık ifadeler İZLE

YUSUF PEKMEZCİ'DEN SAPIK İFADELER

Öte yandan Yusuf Bekmezci isimli FETÖ mensubu röportajında teröristbaşı için; "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, aramızda da kimse kalmadı. Böyle kaldırınca kafamı, içimden böyle bir his kabardı. Hocaefendinin üstüne bir atladım. Hocaefendi beni, bir itti. Eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi bir titredim. Böyle cereyan çarptı. O heyecanla atladım hocaefendinin üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime böyle boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Bir daha atıldım üstüne. Hocaefendi kucağımdan kurtulmak için uğraşıyor. Böyle iyice sardım beline, çektim kendime adeta kaburgalarının çıtırdadığını hissettim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım." ifadelerini kullanıyor.

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