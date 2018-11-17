FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik 4 gün önce Adana, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir kişi daha yakalandı.

11 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen 29 eski polisten 11'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 34 eski polis hakkında gözaltı kararı alınmış, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenledikleri operasyonlarda şüphelilerden 28'ini yakalamıştı.

FETÖ'CÜLERE OPERASYON

Etkin pişmanlıktan faydalanan "mahrem imamlar"ın beyanları, ankesörlü telefon ve büfelerdeki sabit hatların HTS ve baz istasyon analiz çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre, şüphelilerin örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde oldukları, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülmüştü.