FETÖ'ye katalog evlilik operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordine şekilde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

ÖRGÜTSEL YAPI DEVAM EDİYOR

FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin, öğrenci evleri üzerinden örgüte eleman kazandırdıkları, FETÖ'cülerin "ev abileri" ve "ev ablaları" diye adlandırdıkları örgüt üyeleri aracılığıyla örgütsel bağlığı devam ettirdikleri belirtildi.

GİZLİLİK İÇİN KATALOG EVLİLİK

Örgüt üyelerinin, örgütsel bağlığı arttırmak ve gizliliği sürdürebilmek için katalog evlilik sistemini de devam ettirdiği tespit edildi.

25 GÖZALTI

Emniyet ekiplerinin çalışmalarının ardından bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Aksaray, Antalya, Çanakkale, Bursa ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı.

Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayın ile toplam 1 milyon 140 bin TL değerinde nakit para ve altın ele geçirildi.