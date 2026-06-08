Feyenoord'da Van Persie dönemi sona erdi

Hollanda Eredivisie'de sezonu şampiyon PSV'nin ardından 65 puanla ikinci sırada tamamlayan Feyenoord'da ayrılık kararı alındı.

Feyenoord, ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi biletine rağmen performansını yetersiz bulduğu Teknik Direktör Robin van Persie'nin görevine son verdi.

AYRILIK KARARI DUYURULDU

Hollandalı kulüpten konuyla ilgili, "Feyenoord, 2026-2027 sezonuna yeni bir teknik direktörle başlayacak. Kulüp, Robin van Persie'ye teknik direktörlük döneminde kulübe sunduğu her şey için teşekkür ediyor." açıklaması yapıldı.

Persie, takımını ikinci sıraya taşıyarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandırdı.

42 yaşındaki çalıştırıcı, 2001-2004 ve 2018-2019 yıllarında da formasını giydiği takıma Şubat 2025'te teknik direktör olmuştu.

FENERBAHÇE'YE ELENMİŞTİ

Feyenoord, 2025-2026 sezonunu Eredivisie'de 64 puanla 2. tamamlamıştı.

Takım, Şampiyonlar Ligi'nde ise Fenerbahçe'ye 3. eleme turunda elenmiş, Avrupa Ligi'nde yoluna lig aşamasından devam etmişti.