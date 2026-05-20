Fiat modellerinde mayıs ayına özel kampanyalar

Küresel ürün gamının en yeni üyelerinden olan elektrikli Grande Panda modelinde 300 bin TL'ye 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Aracı nakit olarak satın almayı tercih eden müşteriler için ise fiyatlar 1 milyon 390 bin TL'den başlıyor.

EGEA MODELLERİNDE SEÇENEKLER

Egea Sedan ve Cross modellerini tercih etmek isteyen kişilere 200 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi olanakları sağlanıyor.

Kampanya dahilinde Egea Sedan 1.6 Urban versiyonu ise mayıs ayına özel olarak 1 milyon 499 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

ÖTV muafiyeti imkanıyla Egea Sedan veya Egea Cross satın alacak müşterilere 150 bin TL'ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği var.

Şehir içi mobilite çözümü sunan Topolino modelinde ise 90 bin TL nakit indiriminin yanı sıra 200 bin TL'ye 12 ay vadeli sıfır faizli finansman fırsatı bulunuyor.