FIBA Kıtalararası Kupa'sı 2028'e kadar Çin'de
FIBA Kıtalararası Kupası, 2026'dan 2028'e üç yıl Çin'in başkent Pekin'de yapılacak ve ilk versiyonu Eylül sonunda olacak.
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Çin, FIBA Kıtalararası Kupa'ya 2028'e kadar ev sahipliği yapacak.
FIBA'nın açıklamasında organizasyonun, 2026'dan 2028'e üç yıl başkent Pekin'de yapılacağı ve ilk versiyonunun Eylül sonunda olacağı belirtildi.
KATILIMCILARIN TAMAMI BELLİ OLMADI
Avrupa 2026 Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Rytas Vilnius, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika ve Basketbol Afrika Ligi şampiyonlarının turnuvada yer alacağı kesinleşirken diğer katılımcıların sonra duyurulacağı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)