"Fide satışları yasaklandı" iddiası: Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "fide satışları yasaklanıyor" iddialarının asılsız olduğunu belirterek gerçekleri açıklayan bir video yayınladı.
Sosyal mecralarda hızla yayılan ve kamuoyunun gündemine gelen "fide satışı yasaklanıyor", "fideler toplatılıyor", "ata tohumu yasaklandı" gibi iddialar, merak konusu oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, iddiaların ardındaki gerçekleri gözler önüne seren bir video yayınladı.
Videoda; hastalık taşıyıp taşımadığı belli olmayan "sertifikasız" fidelerin satışının yasak olduğu belirtildi.
Aynı zamanda üreticiyi ve tüketiciyi korumak adına fidelerin kaynağının özenle incelendiğinin altı çizildi.
