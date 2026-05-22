"Fide satışları yasaklandı" iddiası: Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı

Sosyal mecralarda hızla yayılan ve kamuoyunun gündemine gelen "fide satışı yasaklanıyor", "fideler toplatılıyor", "ata tohumu yasaklandı" gibi iddialar, merak konusu oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, iddiaların ardındaki gerçekleri gözler önüne seren bir video yayınladı.

Videoda; hastalık taşıyıp taşımadığı belli olmayan "sertifikasız" fidelerin satışının yasak olduğu belirtildi.

Aynı zamanda üreticiyi ve tüketiciyi korumak adına fidelerin kaynağının özenle incelendiğinin altı çizildi.