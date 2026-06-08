FIFA, Dünya Kupası 2026’nın açılış gününde ücretsiz oyun çıkarıyor

Futbol dünyasının kalbi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası 2026 için atmaya başladı.

Tarihin 48 takımlı ilk ve en büyük Dünya Kupası organizasyonu sahada büyük bir heyecana sahne olmaya hazırlanırken, FIFA'dan oyun dünyasını yerinden oynatacak dev bir hamle geldi.

FIFA, turnuvanın resmi açılış günü olan 11 Haziran'da, yeni video oyunu "FIFA World Cup: Launch Edition"ı piyasaya süreceğini resmen ilan etti.

Üstelik bu yeni nesil futbol deneyimi, oyun severlere tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Netflix Games iş birliğiyle geliyor

Washington'daki bir TTXVN muhabirinin aktardığı bilgilere göre, FIFA'nın bu büyük sürprizi, ünlü yayın platformu Netflix ortaklığıyla hayata geçiyor. Delphi Interactive tarafından geliştirilen oyun, Netflix aboneliği olan herkes için ek bir ücret ödemeden erişilebilir olacak.

Oyunun en dikkat çekici özelliği ise pahalı oyun konsollarına veya güçlü bilgisayarlara olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırması. Bulut oyun teknolojisi tabanlı olan yapımda, akıllı televizyonunuz veya bilgisayar ekranınız stadyum işlevi görürken, kendi akıllı telefonunuz bir oyun koluna dönüşüyor. Ekranda beliren QR kodu telefonunuzla taratarak saniyeler içinde maça dahil olabiliyorsunuz.

48 ülke, 16 stadyum ve 1.200'den fazla futbolcu

Tarihi turnuvanın tüm atmosferini dijital dünyaya taşıyan oyun, sadeleştirilmiş ve her seviyeden oyuncunun rahatlıkla oynayabileceği dinamik bir simülasyon sunuyor.

Oyuncular, 2026 Dünya Kupası vizesi alan 48 milli takımın tamamını seçebilecek.

Turnuvanın düzenleneceği Kuzey Amerika'daki 16 resmi stadyumun hepsi oyunda birebir yer alıyor.

Dev turnuvada boy gösterecek 1.200'den fazla futbolcu, lisanslı özellikleri ve takım kadrolarıyla oyuna entegre edildi.

Aynı ekran başında arkadaşlarınızla veya ailenizle birlikte aynı anda 4 kişiye kadar çoklu oyuncu (multiplayer) maçları yapabiliyorsunuz.