FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı!

FIFA'dan Türk kulüplerine kötü haber geldi.

Futbolun dünya çapındaki en üst düzey yönetim organı, 1. Lig takımlarından Kayserispor ve Antalyaspor ile birlikte 2. Lig ekibi Ankaragücü'ne ceza verdi.

3 TAKIMA CEZA

FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Süper Lig'den küme düşen Kayserispor ve Antalyaspor ile birlikte 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'ne transfer yasağı cezası verildi.

CEZA SÜRELERİ

Yapılan açıklamada, Antalyaspor ile Kayserispor'a 3 dönem, Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapma yasağı verildiği ifade edildi.