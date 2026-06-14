FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı!
FIFA; 1. Lig takımlarından Kayserispor ve Antalyaspor ile birlikte 2. Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı cezası verdi.
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FIFA'dan Türk kulüplerine kötü haber geldi.
Futbolun dünya çapındaki en üst düzey yönetim organı, 1. Lig takımlarından Kayserispor ve Antalyaspor ile birlikte 2. Lig ekibi Ankaragücü'ne ceza verdi.
3 TAKIMA CEZA
FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Süper Lig'den küme düşen Kayserispor ve Antalyaspor ile birlikte 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'ne transfer yasağı cezası verildi.
CEZA SÜRELERİ
Yapılan açıklamada, Antalyaspor ile Kayserispor'a 3 dönem, Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapma yasağı verildiği ifade edildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi