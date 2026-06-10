FIFA'dan tribünlere sıkı denetim: Dünya Kupası’nda yasaklanan eşyalar açıklandı

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, futbolseverlerin stadyumlarda uyması gereken katı güvenlik kuralları netleşti.

UNILAD’in aktardığı bilgilere göre, FIFA ve yerel organizasyon komiteleri, turnuva boyunca stadyum güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla kapsamlı bir yasaklı maddeler kılavuzu hazırladı.

Maçları yerinde izlemek için dünyanın dört bir yanından Kuzey Amerika'ya akın edecek milyonlarca taraftarın, turnuva kapı açılışlarında mağduriyet yaşamamaları için bu kurallara harfiyen uyması gerekiyor.

Teknolojik cihazlar ve çantalara sıkı kısıtlama

Belirlenen standart ölçülerin üzerindeki sırt çantaları, valizler ve büyük koliler kesinlikle stadyum içine alınmayacak. Yalnızca şeffaf veya çok küçük el çantalarına izin verilecek.

Akredite olmamış kişilerin profesyonel fotoğraf makineleri, video kameralar, ses kayıt cihazları ve tripod gibi destek ekipmanlarıyla içeri girmesi yasak.

Son yıllarda popüler olan selfie çubukları ile stadyum çevresinde hava sahasını tehlikeye atabilecek her türlü insansız hava aracı (drone) yasak kapsamında.

Sporcuların dikkatini dağıtabilecek lazer cihazlarının yanı sıra, belirli bir kapasitenin üzerindeki büyük taşınabilir şarj cihazları (powerbank) güvenlik gerekçesiyle içeri alınmayabilir.

Siyasi mesajlar ve ticari giysiler yasak

Herhangi bir siyasi, dini, ırkçı veya saldırgan içerik barındıran pankart, döviz ve bayrakların stadyuma sokulması kesinlikle yasak.

FIFA'nın resmi sponsorları dışındaki markaların reklamını yapmayı amaçlayan, toplu halde giyilen ticari logolu kıyafetler ve promosyon ürünleri tribünlere kabul edilmeyecek.

Yiyecek, içecek ve ses çıkaran maddeler

Güvenlik ve ticari anlaşmalar gereği, dışarıdan getirilen alkollü/alkolsüz içecekler, cam şişeler, termoslar ve yiyecek maddeleri kapılarda toplanacak (Tıbbi zorunluluklar hariç).

Geçmiş turnuvalarda büyük tartışma yaratan, yüksek ses seviyesiyle hem taraftarları hem de yayını olumsuz etkileyen vuvuzelalar, büyük megafonlar ve havalı kornalar bu turnuvada da stadyumlara alınmayacak.

Cam şişeler, metal kutular, termoslar, mataralar ve sert plastikten yapılmış saklama kapları yasak.

Meşaleler, maytaplar, sis bombaları ve her türlü piroteknik malzeme için kapılarda sıfır tolerans politikası uygulanacak.