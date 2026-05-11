Fikret Orman başkan adaylığına açık kapı bıraktı

Son yıllarda yönetimlerin istikrar sağlayamadığı Beşiktaş'ta tartışmalar sürüyor.

Alınan başarısız sonuçların ardından siyah-beyazlı taraftarların Serdal Adalı yönetimine tepkili olduğu biliniyor.

ADAY OLACAK MI?

Dönem dönem başkanlık için adı geçen isimlerin başında ise Fikret Orman geliyor.

Orman, katıldığı bir etkinlikte başkan adaylığı için gelen soruya yanıt verdi.

"MECBUR KALIRSAK YAPACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK"

Orman, "Beşiktaş'ın başında bir yönetim kurulu var ve seçileli bir sene oldu. O günün şartlarında karar veririz ama gençlerin önünü açmamız lazım. Biz de yaşlanıyoruz, bizim de biraz kendimize vakit ayırmamız lazım. Ama mecbur kalırsak yapacağımız bir şey yok." dedi.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fikret Orman, daha önce 2012-2019 yılları arasında Beşiktaş başkanlığı yapmış ve siyah-beyazlılar bu dönemde iki şampiyonluk yaşamıştı.