Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geç başvuruları bugün sona erecek.

Adana'da 5 dil ve ileri derecede bilgisayar yazılımı bilen üniversite mezunu bir kişi, evinde 30 bin liraya sera kurarak topraksız ve susuz Hint keneviri yetiştirirken yakalandı.

Operasyonda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ve uyuşturucu ele geçirildi.

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Eğitimde yapay zeka atağı

Eğitimde yapılan hazırlıklar içerisinde yapay zeka da var. Buna göre, eğitimin her aşamasından yapay zekadan faydalanılacak.