Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Siyasi partiler, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi son çalışmalarını yapmaya başladı.
Cumhur İttifakı'nın Bolu'da gösterdiği aday Fatih Metin de bu isimlerden biri.
Metin, Bolu'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı ağırladı.
BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ
Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ettikten sonra Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Fatih Metin ve Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül'le buluşan Başkan Orman, caddede yürüdü.
Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Beşiktaşlılar, Başkan Orman'ın yerel seçimler öncesi siyasi çalışmada yer almasına tepki gösterdi.