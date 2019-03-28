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Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Bolu'da, Cumhur İttifakı Adayı AK Partili Fatih Metin ile birlikte yürüyüş yaptı, bazı taraftarlar tepkili.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 09:00..
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Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Siyasi partiler, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi son çalışmalarını yapmaya başladı.

Cumhur İttifakı'nın Bolu'da gösterdiği aday Fatih Metin de bu isimlerden biri.

Metin, Bolu'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı ağırladı.

BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ

Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ettikten sonra  Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Fatih Metin ve Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül'le buluşan Başkan Orman, caddede yürüdü.

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Beşiktaşlılar, Başkan Orman'ın yerel seçimler öncesi siyasi çalışmada yer almasına tepki gösterdi.

Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

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