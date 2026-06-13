Filenin Efeleri, Fransa'ya set vermedi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Fransa'yı 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.
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Türkiye, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa ile karşılaştı.
Filenin Efeleri müsabakayı 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Milletler Ligi'nin ilk etabında Kanada'da mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı üçüncü maçını İtalya, dördüncü maçını Kanada ile oynayacak.
TÜRKİYE: 3 - FRANSA: 0
Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)
Türkiye: Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Berkay (L) (Cafer, Kaan, Mirza, Beytullah)
Fransa: Iyegbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot, Ramon (L) (Gueye, Tizi-Oualou, Duflos Rossi, Pujol)
Setler: 25-23, 27-25, 25-21
Süre: 1 saat 26 dakika
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi