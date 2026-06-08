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Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 4. maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek ikinci galibiyetini elde etti.

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Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı devirdi
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Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan ile karşılaştı.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Ay-Yıldızlılar turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

Milletler Ligi'nin ikinci etap mücadelesi 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

BULGARİSTAN: 1 - TÜRKİYE: 3

Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Nathan Mahaven (ABD)

Bulgaristan: Slavcheva, Milanova, Saykova, Stoyanova, Paskova, Naneva (Pashkuleva, Todorova, Krasteva, Veneva, Guncheva, Nikolova)

Türkiye: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Karmen Aksoy, Defne Başyolcu, Saliha Şahin, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak)

Setler: 12-25, 9-25, 25-22, 18-25

Süre: 90 dakika

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi