Filenin Sultanları, Hollanda'ya yenildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 2. maçında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 2. maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.
FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 2. maçında Türkiye, Hollanda ile karşılaştı.
Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan mücadeleyi 3-0 kaybeden Ay Yıldızlılar turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Dominik Cumhuriyeti maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saliha Şahin, sağ uyluğundaki kas gerilmesi sebebiyle tedbiren dinlendirildi.
Filenin Sultanları Brezilya etabındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi akşamı Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.
TÜRKİYE: 0 - HOLLANDA: 3
Hakemler: Ricardo Borroto (Küba), Angela Grass (Brezilya)
Türkiye: Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, İlkin Aydın, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Buse Ünal Pehlivan, Beren Yeşilırmak, Aylin Uysalcan, Karmen Aksoy, Ezel Balık)
Hollanda: Van Aalen, Knollema, Baijens, Dambrink, Kok, Stuut (Reesink, Bongaerts, Van De Vosse, Jansen, Hester Jasper)
Setler: 23-25, 17-25, 18-25
Süre: 80 dakika