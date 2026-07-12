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Filenin Sultanları, VNL'de Tayland engelini de geçti!

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki dördüncü ve son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti.

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Filenin Sultanları, VNL'de Tayland engelini de geçti!
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Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki dördüncü ve son maçında Tayland ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Tayland, ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti.

Ancak ay-yıldızlı ekip sonraki setlerde oyunun kontrolünü ele aldı.

GERİDEN GELİP KAZANDIK

Milliler; 25-21, 25-19 ve 25-22'lik set skorlarıyla maçı 3-1 kazanarak grup etabını galibiyetle tamamladı.

Asue Arena Osaka'da oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazandı.

GRUP AŞAMASINI 4. SIRADA TAMAMLADIK

Filenin Sultanları, grup aşamasını dördüncü sırada tamamladı.

Voleybol Milletler Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet alan ve 4. olan Filenin Sultanları 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek finallerde mücadele edecek.

Set sonuçları

1.Set: Tayland 27-25 Türkiye

2.Set: Tayland 21-25 Türkiye

3..Set: Tayland 19-25 Türkiye

3..Set: Tayland 22-25 Türkiye