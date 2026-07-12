Filenin Sultanları, VNL'de Tayland engelini de geçti!
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki dördüncü ve son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti.
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki dördüncü ve son maçında Tayland ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Tayland, ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti.
Ancak ay-yıldızlı ekip sonraki setlerde oyunun kontrolünü ele aldı.
GERİDEN GELİP KAZANDIK
Milliler; 25-21, 25-19 ve 25-22'lik set skorlarıyla maçı 3-1 kazanarak grup etabını galibiyetle tamamladı.
Asue Arena Osaka'da oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazandı.
GRUP AŞAMASINI 4. SIRADA TAMAMLADIK
Filenin Sultanları, grup aşamasını dördüncü sırada tamamladı.
Voleybol Milletler Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet alan ve 4. olan Filenin Sultanları 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek finallerde mücadele edecek.
Set sonuçları
1.Set: Tayland 27-25 Türkiye
2.Set: Tayland 21-25 Türkiye
3..Set: Tayland 19-25 Türkiye
3..Set: Tayland 22-25 Türkiye