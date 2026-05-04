Filipinler ve Japonya’dan tarihi adım: İlk canlı atış tatbikatı gerçekleştirildi

Asya-Pasifik bölgesinde dengeleri etkileyebilecek nitelikte yeni bir askeri iş birliği adımı atıldı. Filipinler ve Japonya, ilk kez canlı atış içeren ortak tatbikat gerçekleştirerek savunma alanındaki iş birliklerini sahaya taşıdı. Tatbikat, bölgesel güç dengeleri ve artan gerilim tartışmalarının ortasında yapıldı.

TARİHİ İLK: CANLI ATIŞ TATBİKATI

“Salaknib” adı verilen yıllık tatbikat kapsamında Filipinler ve Japonya, ilk kez gerçek mühimmatın kullanıldığı ortak bir senaryo üzerinde çalıştı. Filipinler Haber Ajansı’na göre, tatbikat geleneksel olarak Filipinler ve ABD arasında düzenleniyordu ancak bu yıl Japonya da aktif katılımcı oldu.

CAPAS’TA ORTAK ASKERİ SENARYO

Tatbikat, Ernesto Rabina Hava Üssü’nde gerçekleştirildi. Filipinler ordusundan 200’den fazla asker ve Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri’nden 40 personel sahada görev aldı.

Tatbikatta Filipinler’e ait 4 hafif tank ile Japonya’ya ait 4 muharebe aracı kullanıldı. Senaryolar kapsamında düşman unsurlarının tespiti, hedeflerin etkisiz hale getirilmesi ve muhtemel operasyonel aksaklıklara karşı koordinasyon çalışmaları yapıldı.

BÖLGESEL GÜVENLİK VURGUSU

Filipinler Ordusu sözcüsü Louie Dema-ala, tatbikatın amacının ortak operasyon kabiliyetini artırmak olduğunu belirtti. Çalışmaların özellikle çatışma ortamlarında hızlı karar alma ve koordinasyonu geliştirmeye odaklandığı ifade edildi.

ÇİN İLE GERİLİM BÖLGESİ

Tatbikat, Çin ile Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Çin, bölgedeki askeri tatbikatları daha önce “provokasyon” olarak nitelendirerek tepki göstermişti.

BALİKATAN VE SALAKNİB TATBİKATLARI

Filipinler ve ABD her yıl “Balikatan” ve “Salaknib” tatbikatlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Yerel dillerde “Salaknib” kalkan, “Balikatan” ise omuz omuza anlamına geliyor. Bu yılki geniş katılım, tatbikatların uluslararası boyutunun arttığını ortaya koydu.

JAPONYA’NIN ASKERİ ROLÜ GENİŞLİYOR

Tatbikatın en dikkat çekici yönlerinden biri, Japonya’nın bu ölçekte ilk kez aktif muharip rol üstlenmesi oldu. Bu durum, Tokyo’nun bölgesel güvenlik politikalarında daha görünür bir aktöre dönüştüğü şeklinde değerlendiriliyor.

ÇOK ULUSLU SAVUNMA YAPISI GÜÇLENİYOR

ABD’nin öncülük ettiği geniş kapsamlı askeri iş birliklerine Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler de katılım sağlıyor. Bu yapı, Asya-Pasifik’te daha koordineli bir savunma mimarisinin oluştuğuna işaret ediyor.