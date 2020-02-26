Filipinler'de 200 çift dünyaevine maskeyle girdi

Koronavirüs salgını her geçen gün bir ülkeye sıçrarken, her ülkede panik hakim durumda...

Filipinler'de 200 çift, aynı anda dünyaevine girdi.

Ancak çiftlerin gelinlik ve damatlıklarında bir aksesuar fazlaydı. Şu sıralar virüs yüzünden fazlasıyla rağbet gören maskelerden takan 200 çift, hem gergin hem de mutluydu.

Filipinler’de 200 çift maske takıp aynı anda dünyaevine girdi İZLE

MASKELİ ÖPÜCÜK

İlginç görüntülerin yaşandığı düğün merasiminden önce çiftlere ayrıca virüs taraması da yapıldı.

Merasim sonunda çiftler maskeler üzerinden öpüştü.