Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler’in doğusundaki Samar Adası’nda 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmedi.
Filipinler, Pasifik Deprem Kuşağı’ndaki konumu nedeniyle sık sık sismik hareketlerin yaşandığı ülkeler arasında yer alırken, bu kez de 6.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü, Filipinler’in doğusunda bulunan Samar Adası’nın kuzeybatısındaki Nena bölgesi olarak belirlendi.
73,3 KİLOMETRE DERİNLİK
Sarsıntının yerin yaklaşık 73,3 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
DOĞU KIYISINDA BİRÇOK YERLEŞİM YERİ HİSSETTİ
Samar Adası başta olmak üzere ülkenin doğu kıyısındaki birçok yerleşim yerinde hissedildiği aktarıldı.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Yetkililer, depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bildirim olmadığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)