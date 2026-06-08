Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem: Korku dolu anlar kamerada

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem...

7.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin detaylarını, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

55,2 KİLOMETRE DERİNLİKTE

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

10 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Depremin ardından 4.6 ile 6.5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

ÖĞRENCİLER AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Depreme bayrak töreninde yakalanan öğrenciler ayakta durmakta zorlandı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkenin tsunamiye karşı savunmasız bölgelerindeki vatandaşlara derhal yüksek yerlere gitme çağrısında bulundu.

Hükümetin harekete geçtiğini aktaran Marcos, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini kaydetti.

Malezya Meteoroloji Dairesi de ülkedeki Borneo Adası'ndaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı.

SIK SIK DEPREM OLUYOR

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de, büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.