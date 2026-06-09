Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 37’ye yükseldi

Filipinler’in güneyindeki Mindanao bölgesi, 7.8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre ağır yıkıma yol açan depremde can kaybı 37’ye yükselirken, yaralı sayısı 456 olarak açıklandı. Binlerce yapının hasar gördüğü bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin ardından Pasifik havzasında tsunami uyarıları devreye alınırken, Japonya’nın bazı kıyı bölgelerinde düşük seviyeli dalgalar gözlemlendi.

DEPREM MİNDANAO AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem, Sarangani eyaletine bağlı Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin yaklaşık 26 kilometre güneybatısında kaydedildi. 55,2 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, bölge genelinde geniş bir alanda hissedildi.

Artçı sarsıntıların 4.6 ile 6.5 büyüklüğü arasında değiştiği bildirildi.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Filipinli yetkililerin açıklamalarına göre depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 37’ye yükseldi. Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün, yıkılan binalardan düşen parçalar nedeniyle zarar gördüğü ifade edildi.

Depremde 456 kişi yaralanırken, 4 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi. Sarsıntıdan etkilenen kişi sayısının ise 77 bini aştığı açıklandı.

BİNLERCE YAPI HASAR GÖRDÜ, BİRÇOĞU YIKILDI

Yetkililer, depremde yaklaşık 1889 evin hasar gördüğünü, bunların yaklaşık 1500’ünün tamamen yıkıldığını duyurdu. Ayrıca yol ve köprülerde de ciddi yapısal hasarlar meydana geldi.

Elektrik iletim hatlarındaki arızalar nedeniyle birçok bölgede enerji kesintileri yaşanırken, hastanelere jeneratör ve yakıt sevkiyatı yapıldığı bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI PASİFİK HAVZASINI ETKİLEDİ

Depremin ardından Pasifik Okyanusu kıyıları için tsunami uyarısı yayımlandı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara yüksek kesimlere yönelmeleri çağrısında bulundu.

Uyarı kapsamında Japonya Meteoroloji Ajansı da kıyı bölgeleri için alarm durumuna geçti.

JAPONYA’DA DÜŞÜK SEVİYELİ TSUNAMİ DALGALARI

Japonya Meteoroloji Ajansı’nın açıklamasına göre, tsunami etkileri ülkenin bazı bölgelerinde hissedildi. Özellikle Okinawa ve Ogasawara Adaları’nda “az şiddette” dalgalar gözlemlendi.

Chichijima Adası’nda yaklaşık 20 santimetrelik dalga kaydedilirken, kıyı bölgelerinde kısa süreli endişe yaşandı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremin ardından bölgede arama-kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Gıda ve su temininde şu an için ciddi bir sorun yaşanmadığı ifade edilirken, çok sayıda kişinin güvenlik gerekçesiyle açık alanlarda veya geçici barınma noktalarında kaldığı aktarıldı.

ÇADIR KENT HAZIRLIĞI GÜNDEMDE

Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle evlerine dönemeyen depremzedeler için çadır kent kurulması seçeneği değerlendiriliyor. Yetkililer, yeniden yapılanma sürecinin boyutunun henüz netleşmediğini ve hasarın oldukça geniş kapsamlı olduğunu vurguladı.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ’NDE SÜREKLİ RİSK

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak bilinen deprem kuşağında yer alan Filipinler, sık sık yüksek şiddetli sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin devam etmesi nedeniyle artçı depremlerin bir süre daha sürebileceği uyarısında bulunuyor.