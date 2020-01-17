Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından bölgedeki insanların tahliyesi devam ediyor.

82 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Başkent Manila yakınlarında bununan Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HAYVANLARINI ALMALARI İÇİN İZİN VERİLDİ

Geçici süre ile verilen iznin ardından yanardağın bulunduğu Batangas eyaletindeki balıkçılar, kalan hayvanlarını ve eşyalarını aldı. Taal Yanardağı'ndan dumanlar yükselmeye devam ediyor.