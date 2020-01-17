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Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, binlerce insan yanlarına alabildikleriyle bölgeden uzaklaşıyor.

AA | 17.01.2020 - 20:56..
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Filipinler'de geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından bölgedeki insanların tahliyesi devam ediyor.

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

82 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Başkent Manila yakınlarında bununan Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

HAYVANLARINI ALMALARI İÇİN İZİN VERİLDİ

Geçici süre ile verilen iznin ardından yanardağın bulunduğu Batangas eyaletindeki balıkçılar, kalan hayvanlarını ve eşyalarını aldı. Taal Yanardağı'ndan dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de 82 bin kişi tahliye edildi

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