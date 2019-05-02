Filipinler'de dedikodu yapmak yasaklandı

Güney Asya ülkesi Filipinler’in başkenti Manila’nın kuzeyinde bulunan Binalonan köyünde dedikodu yapmak artık yasak...

"BURADA DEDİKODULAR PARA, MAL VE İLİŞKİLER İLE İLGİLİ"

Köyde dedikodu yüzünden kavgalar çıktığını belirten Belediye Başkanı Ramon Guico, “Burada dedikodular para, mal ve ilişkiler ile ilgili.” dedi.

CEZA ALACAKLAR

Yasayı ihlal ederek dedikodu yaparken yakalananlara 3.50 euro para cezası ve 3 saatlik para toplama cezası verilecek. İkinci kez yakalananlar ise 16 euro ceza ödeyip 8 saatlik kamu hizmeti verecek.

BUNUN YERİNE FAYDALI ŞEYLER YAPSINLAR

Dedikodu yasağı ile yaşam kalitesinin iyileşeceğini, yasağın ifade özgürlüğünü kısıtlamadığını belirten Belediye Başkanı Guico, “Bunun yerine daha faydalı şeyler yapılabilir. Binalonan halkı yeni yasa konusunda çok olumlu.” ifadelerini kullandı.