taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Filipinler'de depremler can aldı

Ülkenin kuzeyinde meydana gelen iki depremde en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

AA | 27.07.2019 - 07:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Batanes eyaletinde yerel saatle 04.16'da 5,4 ve 07.00'de 5,9 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Filipinler'de depremler can aldı

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremlerin ardından can kayıplarına dair bilgi verilmedi fakat uluslararası basında yer alan haberlerde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA BİNA HASAR GÖRDÜ

Eyalet genelinde çok sayıda binanın depremden hasar gördüğü kaydedildi.

Sarsıntıların ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler'de depremler can aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

25
Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

8
İtalya'da göçmen kurtaran sahil güvenlik gemisine yasak

İtalya'da göçmen kurtaran sahil güvenlik gemisine yasak

48
Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

29
Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

49
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'aptal' dedi

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'aptal' dedi

25
Dilenci kadınların yeni taktiği 'kırık yumurta'

Dilenci kadınların yeni taktiği 'kırık yumurta'

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir